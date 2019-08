"Ferragosto sicuro": 20 arresti tra ieri e mercoledì

Spaccio, furto e aggressione i crimini più diffusi riscontrati dai Carabinieri di Rimini, Riccione e Novafeltria nelle ultime 48 ore durante l'operazione “Ferragosto sicuro”. Tra ieri e mercoledì, 20 le persone arrestate e 23 quelle denunciate. “Numeri importanti” sottolinea il comandante provinciale Giuseppe Sportelli. L'operazione ha mobilitato circa 900 militari e 80 pattuglie per un totale di oltre 800 persone e 500 vetture controllate.

Lo spaccio al dettaglio è il fenomeno che preoccupa maggiormente: sono sempre di più i pusher minorenni o che non superano i 20 anni. Diversi anche i furti in spiaggia di zaini e borselli mentre all'hotel Milton di Marina Centro è servito l'intervento di quattro militari dell'Arma per placare un turista salernitano sotto effetto di alcool e droghe.

Nel servizio l'intervista al comandante provinciale dei Carabinieri di Rimini Giuseppe Sportelli