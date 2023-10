Ferrara: elicottero precipita in un bacino a Bondeno: "Un'esplosione, poi si è inabissato"

È stata sentita prima una forte esplosione, poi l'elicottero ha iniziato a cadere. È il racconto di un testimone oculare dell'incedente accaduto questa mattina, alle 10:45, a Bondeno, nella zona Settepolesini, nel Ferrarese. Un elicottero che sorvolava l’area si è inabissato nel bacino della Cava 6, nei pressi del Cavo napoleonico. Dopo l'allarme lanciato dagli operai della cava, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per le ricerche con un elicottero da Bologna, il nucleo sommozzatori, carabinieri e 118. A pelo dell'acqua sono stati anche segnalati un giubbotto e delle scarpe. Pare che il velivolo, partito da un'aviosupericie del Bolognese, trasportasse due persone, che risultano ancora disperse. Non sarà un lavoro facile quello dei sommozzatori per individuare il relitto, vista l'acqua torbida e profonda del bacino.