Feste in sicurezza: SILB Rimini scrive a prefettura e Forze dell'ordine

Chiama le istituzioni a intensificare la vigilanza e invita tutti, giovani e giovanissimi in testa, a scegliere. Pronta risposta di Prefettura e forze dell'ordine nell'alzare il livello di controllo per le vacanze sul fenomeno delle feste abusive. “Anche quest'anno già tante quelle organizzate e pubblicizzate sul web – denuncia Indino – e che per fortuna la gente ha imparato ad identificare e segnalare alla nostra struttura antiabusivismo”. E SILB - i locali che vi aderiscono - che si pone come garanzia sul fronte sicurezza, dalle strutture - impianti e arredi - alla somministrazione di bevande alcoliche.



Nel video, il Presidente Silb-Confcommercio Rimini Gianni Indino