Festival di Sanremo sempre più social e giovane. Merito anche del FantaSanremo

Nel video l'intervista a Marco Filipponi, staff FantaSanremo

Sui social esplode la mania Festival di Sanremo. Tra chi chiede scherzosamente permessi lavorativi per seguire le puntate fino a notte fonda e chi vorrebbe elevare l'evento a festa religiosa. Grazie anche ad Amadeus, che per il quarto anno conduce e dirige le serate dell'Ariston, il contest si è rinnovato, attirando l'attenzione anche dei più giovani.

A dare una mano è stato anche il FantaSanremo, che dal 2020 ha creato una gara nella gara. Un gioco, ispirato al Fantacalcio, con regole precise: si sceglie una squadra formata da cinque artisti e si ottengono punti in base alle loro prestazioni sul palco. Non solo bonus, ma anche malus, ottenibili durante l'intera settimana sanremese. Chi vince “si aggiudica la gloria eterna”, come spiegano i creatori.

Rispetto all'anno scorso, però, cambiano alcune regole. "Ad esempio dire FantaSanremo sul palco quest'anno è un malus - spiega Marco Filipponi, staff FantaSanremo - mentre tutte le altre frasi o comportamenti sono stati tolti dal regolamento e le cose più goliardiche ora sono al di fuori dell'Ariston". Un successo, quello del FantaSanremo, che gli amici del bar di Papalina a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo, non si aspettavano. Quest'anno più di 2 milioni le iscrizioni.

Anche a San Marino il Festival è seguito con attenzione e su Rtv sbarca “Salotto Sanremo”: da domani all'11 febbraio, tutti i giorni alle 18.40 un format dedicato a uno degli eventi più attesi in Italia ogni anno.

