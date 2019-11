Fiera di San Martino: Salvini incontra sostenitori e contestatori, non passa sotto le corna

Arrivato a Santarcangelo di Romagna dopo aver visitato Carpi, Ferrara e Rimini, Matteo Salvini ha visitato ieri, come annunciato, la tradizionale "Fiera dei Becchi", accompagnato dalla candidata alla presidenza della Regione Emilia-Romagna Lucia Borgonzoni. Ad accoglierlo tanti sostenitori del Carroccio, che hanno approfittato dell'occasione per farsi un "selfie" con il leader della Lega, ma anche un folto gruppo di contestatori che, con urla e canti popolari, chiedevano al leader della Lega di non passare sotto il tradizionale Arco con le corna. La situazione è tuttavia sempre rimasta sotto controllo e non è sfociata in momenti di tensione, ma Salvini, "intrappolato" fra la folla, ha deviato il percorso e evitato la passeggiata sotto l'arco, continuando fino alle 20 a fare foto con i simpatizzanti.