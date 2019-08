E' un nuovo fine settimana di esodo estivo con traffico intenso, classificato da bollino rosso, già da ieri sera sulle direttrici autostradali. L'estate, pare, non è ancora finita: accanto ai rientri verso le città, si segnalano però anche numerose nuove partenze verso le località turistiche.

In vista dello sciopero nazionale dei casellanti indetto per domani e lunedì, Autostrade per l'Italia ha attivato una serie di misure, rafforzando presidi e assistenza, per favorire gli spostamenti.