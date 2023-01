Forlì: Vigili del fuoco salvano il passeggero di un'auto finita in un fosso

Ieri sera, poco prima della mezzanotte, una squadra della sede centrale Vigili del fuoco di Forlì, è intervenuta in via Ghibellina, in località Villafranca di Forlì, per un incidente stradale. I vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l'unico veicolo coinvolto e in collaborazione con il personale di Romagna Soccorso, hanno tratto in salvo un passeggero che a seguito dell'incidente è finito nel fosso adiacente alla strada. Per l'operazione di salvataggio e il trasferimento fino all'ambulanza, sono state utilizzate la barella toboga e la scala italiana, in dotazione alla squadra. Presenti sul posto anche i carabinieri e la polizia locale.