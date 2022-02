Gabicce mare: parcheggio 'sfrenato', smart finisce in acqua [fotogallery]

Mattinata di lavoro per i Vigili del Fuoco che sono infatti intervenuti alle 10:30 circa a Gabicce Mare in via del porto per un’auto finita in acqua. All’interno non erano presenti persone. Sul posto si sono recate le squadre di Pesaro, Cattolica e l’autogru da Rimini per effettuare il recupero dell’auto. Presenti sul posto la Capitaneria di porto e i Vigili Urbani. La Smart, forse senza freno tirato, dal parcheggio è scivolata lentamente verso il bordo per poi 'tuffarsi'. I vigili sono intervenuti con il braccio meccanico che l'ha sollevata e riportata a terra.