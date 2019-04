Gambalunga 400: "il gioiello di Rimini"

Nel servizio l'intervista a Luciano Canfora, storico e filologo

Un abbraccio simbolico a un luogo e un'istituzione della riviera. È “Gambalunga 400” il compleanno della celebre biblioteca di Rimini, festeggiato oggi in concomitanza con la giornata mondiale del libro. “Sarà solo l'inizio di una serie di iniziative” spiega il sindaco Andrea Gnassi. Per festeggiare la biblioteca ha aperto le sue “sale antiche” organizzando visite guidate nel corso di tutta la giornata. Nel pomeriggio poi la festa si è spostata al “Teatro Galli” con la lezione magistrale sulla “Storia politica delle biblioteche” dello storico Luciano Canfora. Presenti anche Alessandro Bergonzoni e Marino Sinibaldi in una "conversazione" dal titolo "Leggi per il silenzio".

Quattrocento anni e non sentirli per “la Gambalunga” che può vantare il primato di prima istituzione civica e pubblica d'Italia. Nata nel 1619 per volere del mecenate Alessandro Gambalunga che nel suo testamento destinò alla città di Rimini il suo palazzo e la sua biblioteca affinché fosse aperta a tutti.

Nel servizio l'intervista a Luciano Canfora, storico e filologo