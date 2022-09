Dopo un avvio a 202 euro al megawattora, sulla scia degli annunci della Commissione Ue, il gas sul mercato di Amsterdam è sceso per pochi minuti sotto quota 200 (esattamente a 199,8 euro) per poi tornare a oscillare intorno a questa soglia psicologica. Il metano non si muoveva sotto i 200 euro dal 9 agosto scorso.