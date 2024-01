Gdf Forlì: cresce il fenomeno delle banconote false, nel 2023 sequestrate per oltre 33 mila euro

È di oltre 33 mila euro il valore delle 826 banconote false sequestrate nel corso del 2023 dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Forlì, in rapporto all’anno precedente, evidenzia un aumento del fenomeno che, comunque, non si discosta da quello di altre omologhe realtà provinciali. Tra le banconote false sequestrate quelle con taglio da 50 euro sono le più “scambiate”, seguite da quelle da 20 euro e da 10. Utilizzate soprattutto in centri commerciali ed esercizi della grande distribuzione, nonché i vari supermercati locali e gli autogrill, così come versate nella “cassa continua” degli Istituti di credito.

I Comuni maggiormente interessati sono Forlì e di Cesena, seguiti in misura più contenuta da quelli di Cesenatico e di Savignano sul Rubicone; Aperto n fascicolo contro ignoti per il reato di falsificazione monetaria.