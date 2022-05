Gdf: scoperti 39 mila articoli contraffatti a Villa Verucchio. Due persone denunciate

I militari della Guardia di Finanza di Rimini hanno sequestrato circa 39 mila prodotti, ritenuti contraffatti, con i loghi delle più importanti società calcistiche di serie A e della Nazionale. La scoperta a Villa Verucchio, nel riminese, dove in un primo controllo dei militari coordinati dal Col. Coscarelli, sono stati scoperti accendini “dedicati” ad una nota squadra di calcio. Successivamente, dall’approfondimento ed incrocio dei dati dell'indagine, è stato eseguito un ulteriore intervento in una attività commerciale vicina che ha portato al sequestro di oltre 38 mila oggetti di merchandising (tra cui accendini, cartoncini per confezione, penne e adesivi) ritenuti contraffatti.

I titolari delle due imprese commerciali sono stati deferiti alla Procura della Repubblica con l'ipotesi di reato di contraffazione e ricettazione.