Giorgia Meloni sfida le opposizioni sul premierato. Fitch intanto conferma il rating italiano

Nel servizio l'intervista a Marco Scotti (Condirettore Affaritaliani.it)

È pronta alla sfida del referendum per difendere la riforma costituzionale varata dal suo governo. Giorgia Meloni va avanti e si rivolge direttamente agli italiani: “Questa riforma – afferma – serve a tutti, la sanno anche quelli che per calcolo politico la osteggiano”. La premier ha inoltre ribadito che la riforma non toccherà i poteri del Capo dello Stato.

"Il centro destra, quindi la maggioranza, è convinta sia una scelta importante perché in qualche modo permette al popolo e ai cittadini - spiega Marco Scotti, condirettore Affaritaliani.it - di scegliere direttamente chi essere Presidente del Consiglio non passando dal meccanismo attuale. D'altra parte c'è chi dice che anche in seno alla maggioranza si tratta di una riforma un po' annacquata".

Arriva intanto la seconda conferma per il rating italiano: anche Fitch ribadisce la BBB con outlook stabile. L'economia italiana è sufficientemente ampia e diversificata, ma il debito italiano resta alto: "Se fosse arrivato il downgrade di una o più agenzia di rating sul nostro paese - afferma Marco Scotti - si sarebbe innescato un meccanismo a catena talmente dirompente, essendo l'Italia la terza economia in Europa e tra le prime 10 al mondo, se la si declassa dicendo che il suo debito sovrano è spazzatura non si fa un buon servizio alla collettività".

