Giornata della memoria: il mondo non dimentica, Mattarella ad Auschwitz

Nel Giorno della Memoria, reali e capi di Stato, tra cui il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella, partecipano ad Auschwitz alla cerimonia per gli 80 anni dalla liberazione, da parte delle forze armate sovietiche, del campo di concentramento nazista. “Mai negare l'orrore della Shoah, debellare l'antisemitismo”, aveva rimarcato nelle scorse ore Papa Francesco. Criticato però dal rabbino capo di Milano, per essersi chiesto se a Gaza sia fosse in atto un genocidio. Da qui l'accusa di “sottovalutare l'antigiudaismo”.

Oggi anche il messaggio della Presidente dell'Eurocamera. “Rinnoviamo il nostro impegno nella lotta contro l'odio – ha scritto Metsola -. Ricordiamo ogni nome, ogni storia e ogni vita perduta nell'Olocausto”.