Giornata mondiale dei pesci migratori: liberati centinaia di storioni e anguille nel centro urbano di Cesena

Nel servizio le interviste a Cristiano Da Rugna (Responsabile zoologico acquario Cattolica Oltremare) e Oliviero Mordenti (Ricercatore Universitario Bologna)

Sono oltre 1000 gli storioni, giovani e adulti, e circa 500 le anguille liberate questa mattina in tre punti diversi della Romagna il fiume Savio, nel centro urbano di Cesena.

Un'iniziativa realizzata in occasione del World Fish Migration Day grazie alla collaborazione tra il centro di ricerca universitario di Cesenatico dell'Università di Bologna e i parchi Costa Edutainment romagnoli (Acquario di Cattolica e Oltremare di Riccione) insieme al Parco Lombardo del Ticino e alle Amministrazioni comunali e provinciali di Cesena, Forlì, Ravenna e la Regione Emilia Romagna.





Queste attività scaturiscono dalla collaborazione avviata da alcuni anni tra l'Università di Bologna e i parchi Costa Edutainment (Acquario di Cattolica e Oltremare di Riccione) con il progetto Life Natura Con.flu.po cofinanziato dall'Unione Europea.

Gli animali liberati provengono dall'Acquario di Cattolica, dal Centro di ricerca universitario di Cesenatico e dal Parco Lombardo del Ticino. Gli animali sono stati allevati seguendo un'alimentazione totalmente naturale poi trasferiti in grandi vasche con condizioni seminaturali per assicurare loro le maggiori possibilità di sopravvivenza una volta rilasciati in natura.

Nel servizio le interviste a Cristiano Da Rugna (Responsabile zoologico acquario Cattolica Oltremare) e Oliviero Mordenti (Ricercatore Universitario Bologna)