Governo sul filo della crisi: Conte parla agli italiani

Il premier Giuseppe Conte lima il discorso agli italiani che pronuncerà oggi pomeriggio dopo un lungo silenzio per evitare il baratro della crisi. Responsabilità e dignità saranno due parole chiave. Salvini, deciso a usare la forza del suo 34% alle Europee, punta sui ballottaggi per valutare se far saltare il banco. Di Maio, dopo la sconfitta elettorale, cerca di ricompattare il Movimento.

"Il Governo va avanti se taglia le tasse. Con Tria abbiamo ragionato di tasse e Europa, uno choc fiscale è l'unico modo per rilanciare l'Italia", ha detto Salvini. "L'Europa è una comproprietà, ci sono regole che tutti osservano e non possiamo avere nemmeno uno che se ne disinteressi. Ma la mia parola d'ordine è dialogo", ha detto il commissario europeo agli affari economici Pierre Moscovici. Intanto il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, chiede una "riforma organica del fisco" e che qualsiasi intervento fiscale vada inserito in un quadro organico di revisione del sistema. I minibot - ha aggiunto - non una soluzione al problema del debito pubblico".