Gran finale per "Cervia, la spiaggia ama il libro": sull'arenile lo sbarco degli autori

La storica manifestazione estiva dedicata ai libri a Cervia festeggia 27 anni con personaggi della letteratura e del giornalismo. Come da tradizione, la mattinata di Ferragosto si è aperta con lo "sbarco degli autori" sull'arenile di fronte al Grand Hotel della città. Protagonisti di "Cervia, la spiaggia ama il libro", erano Giancarlo Mazzuca, Marino Bartoletti e Paola Barbato, insieme a nomi dello sport e dello spettacolo come Arrigo Sacchi, Ivano Marescotti e Andrea Mingardi. Ogni autore ha presentato un libro durante il salotto letterario al quale hanno preso parte, come ospiti, il giornalista Beppe Boni e lo scrittore Davide Gnola. Si chiude, quindi, un evento che ha anche lo scopo di avvicinare i turisti alla lettura, con i volumi in omaggio dell'iniziativa "Un libro in ogni stanza".