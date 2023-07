Grandinate e vento al nord, incendi in Sicilia

Immagini dei Vigili del Fuoco

L'Italia è martoriata dal clima. Notte di fuoco a Palermo e provincia. Da 24 ore la città è nella morsa degli incendi. Il fuoco ha raggiunto anche lo scalo del Falcone Borsellino, chiuso almeno fino alle 11 di questa mattina. Sono 1500 le persone evacuate nella provincia da ieri sera. Ma è tutta la Sicilia ad essere interessata dagli incendi.

Il Nord, dalla Lombardia al Friuli Venezia Giulia, è invece alle prese con un fronte temporalesco. Le province di Pordenone, Udine e Gorizia sono state colpite da una forte grandinata; oltre 900 le chiamate al numero per le emergenze. Si segnalano alberi caduti su strade e auto, tetti scoperchiati, abitazioni danneggiate, persone bloccate in abitazioni, allagamenti. Situazione simile, nella notte, in Lombardia, con danni a Milano e Pavia.