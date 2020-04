“Grazie a voi che vegliate sempre su di noi”: i riminesi ringraziano la Polizia Locale

“Grazie a voi che vegliate sempre su di noi”, è la scritta disegnata su un lenzuolo bianco che gli agenti della Polizia Locale si sono trovati affisso sulla recinzione del Comando in via della Gazzella. Un chiaro gesto di solidarietà di qualche riminese che ha riconosciuto il difficile lavoro profuso da tutti gli agenti impegnati in queste settimane di emergenza sanitaria.

Segni di gratitudine che si sono susseguiti anche da parte delle aziende, come ad esempio il gesto pubblico della Galvanina, che ha voluto donare a tutti gli uomini e le donne della Polizia Locale, due bancali contenenti bevande non alcoliche, per ringraziarli dell’importante lavoro in cui sono impegnati. Oppure il dono delle mascherine facciali filtranti tipo “FFP2” da parte della Chiesa Cristiana Evangelica Cinese in Italia agli agenti della Polizia Locale di Rimini. E ancora il disinfettante e le mascherine donate dalla Valpharma S.p.a., dispositivi di protezione individuali utili ai vigili per continuare a garantire la loro presenza sul territorio in totale sicurezza.

“Oltre allo striscione che ci siamo trovati attaccato sulla recinzione del Comando in via della Gazzella - ricorda Andrea Rossi, Comandante della Polizia Locale di Rimini - in queste settimane sono state tantissime le telefonate e i messaggi di gratitudine che i cittadini ci hanno voluta fare, riconoscendo il lavoro che gli agenti stanno compiendo. Gesti di grande solidarietà che ci danno anche lo stimolo ad andare avanti nel nostro lavoro, per mettere in atto e favorire le politiche di contenimento del corona virus, anche nelle fasi che saranno adottate per il prossimo futuro”.