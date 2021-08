Green pass: da domani, anche sui trasporti. Ecco cosa cambia

Green Pass necessario non più solo per entrare in locali al chiuso, piscine, palestre e stadio. Da domani fino al 31 dicembre diventa obbligatorio anche per andare a scuola o all'università, per salire sui treni ad alta velocità, Intercity, aerei con tratta nazionale, navi e traghetti, autobus che collegano regioni. Saranno esonerati dall'obbligo sui mezzi di trasporto, i minori di 12 anni e i non vaccinati per motivi di salute. Non servirà, invece, sui mezzi pubblici locali e regionali. Fronte scuola: da domani tutto il personale scolastico potrà lavorare solo se provvisto di green pass. Chi non dovesse rispettare questa regola, dopo cinque giorni di “assenza ingiustificata” vedrà sospeso il rapporto di lavoro. Stesso copione per l'università, con una sola differenza: l'obbligo di certificazione verde, in questo caso, vale anche per gli studenti.