Guardia di Finanza: allevamenti di cani sconosciuti al fisco per 600 mila euro

Presentava la dichiarazione dei redditi come allevatore amatoriale ma in realtà svolgeva l’attività in modo professionale dichiarando redditi inferiori al reale per circa 100 mila euro. E' quanto ha scoperto la Guardia di Finanza di Cattolica nei giorni scorsi. L’attività ispettiva è stata eseguita a San Clemente nell’ambito dei controlli sulla concorrenza sleale, disposta dal Comando Provinciale di Rimini. Le Fiamme gialle avevano già individuato altri 3 allevatori di cani di razza (tibetan terrier, buldog francese, golden retriever e akita shiba, bichon havaianas), che svolgevano l’attività nei comuni di Misano Adriatico e di Montefiore Conca, risultati poi essere evasori totali.

L'inchiesta ha fatto emergere come gli allevatori avevano iscritto presso l’anagrafe canina circa 700 cani che avevano poi venduto senza rilasciare alcun documento fiscale operando completamente “in nero” indicando un corrispettivo inferiore al reale. I controlli hanno fatto emergere ricavi non dichiarati al Fisco per circa 600 mila euro. Gli allevatori sono stati segnalati all’Agenzia delle Entrate.