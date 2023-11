Ieg: ricavi primi 9 mesi a 152,4 milioni, utile a 9,6 milioni

Si sono chiusi con ricavi pari a 152,4 milioni in aumento di 46,2 milioni rispetto ai 106,2 dello stesso periodo del 2022, i primi nove mesi dell'anno per Ieg-Italian Exhibition Group, la società nata dalla fusione delle fiere di Rimini e Forlì. Il margine operativo lordo si è attestato a 33,8 milioni in aumento di 27 milioni rispetto ai 6,8 dell'anno precedente mentre l'utile ha toccato quota 9,6 milioni contro una perdita di 8,9 milioni registrata nei primi tre trimestri del 2022.

La posizione finanziaria netta è risultata pari a 87,5 milioni e la Posizione Finanziaria Netta monetaria 56,9 milioni.