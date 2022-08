Il bonus psicologico sarà rifinanziato, Ordine psicologi: "Un intervento per bisogni reali"

Ansia, stress, malessere psichico in generale. La risposta alla misura del bonus psicologico ha portato al suo rifinanziamento. “Ha intercettato un bisogno reale” dice il presidente nazionale dell'Ordine degli psicologi La corsa al bonus psicologico, più di 130 mila richieste nei primi tre giorni, dice tanto di per sé sul dove nasca l'esigenza che ha portato a proporre la limitata misura di sollievo economico a tutti coloro che hanno sofferto in modo pesante la pandemia. Un malessere che ha acuito ed in alcuni casi fatto esplodere il disagio. E che interessa un quarto della popolazione. Non è stata una sorpresa per nessuno la corsa ad ottenere il bonus. Tanto che i 10 milioni stanziati dal decreto milleproproghe si sono rivelati solo un primo passo. La misura sarà rifinanziata con il decreto Aiuti bis.

Nel video l'intervista a David Lazzari, Presidente Consiglio Nazionale Ordine Psicologi