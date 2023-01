Il censimento 2021 in Italia: sempre più anziani e sempre meno numerosi

gli interventi di Saverio Gazzelloni e Gian Carlo Blangiardo

Il censimento sulla popolazione italiana riferito al 2021 raffigura un Paese sempre meno popolato e più anziano. Pochi nati e più morti, questa l'estrema sintesi del censimento di Istat riferito al 2021: al 31 dicembre scorso in Italia risultavano poco più di 59 milioni di residenti, in calo dello 0,3% rispetto al 2020, 206mila persone in meno. Strettamente legato a questi dati, spiegano dall'Istituto di Statistica, è il progressivo invecchiamento della popolazione La Campania si conferma la regione più giovane (età media di 43,6 anni) mentre la Liguria resta quella più anziana (49,4, anni), anzi l'indice di vecchiaia in Liguria è pressoché doppio rispetto a quello di Bolzano. Confermata la leggera prevalenza delle donne che, superando gli uomini di quasi un milione e 400mila unità, sono il 51,2% della popolazione residente, con un'età media di 46,2 anni. In calo anche gli stranieri, 141mila in meno.

Nel video gli interventi di Saverio Gazzelloni, direttore centrale raccolta dati Istat, e di Gian Carlo Blangiardo, presidente Istat