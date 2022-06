Il covid si diffonde, l'indice Rt risale sopra la soglia epidemica

Dopo due mesi e mezzo l'indice trasmissibilità Rt risale A 1,07 sopra la soglia epidemica, che indica una maggiore diffusione dell'epidemia. Secondo il monitoraggio Iss-Salute, nessuna regione è a rischio basso, per 12 è moderato, per 9 è alto, due sono ad alta probabilità di progressione. L'incidenza dei casi sale del 62% in una settimana, mentre aumentano al 2,2% i ricoveri in terapia intensiva e al 7,9% nei reparti ordinari. Scritte contro i vaccini fuori dell'istituto Spallanzani a Roma. Speranza: "un fatto inquietante, solidarietà al personale".