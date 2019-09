Il governo Conte-bis ha giurato davanti al Presidente Mattarella

I ministri del governo Conte-bis hanno giurato davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ventisette giorni dopo l'apertura della crisi, il premier Giuseppe Conte è salito al Colle e ha presentato la nuova squadra dell’esecutivo Pd-M5s. Al termine della cerimonia, il primo Consiglio dei ministri.

Il primo a parlare in mattinata è stato il capo politico M5s Luigi Di Maio, neoministri degli Esteri: “Buongiorno a tutti”, ha scritto su Facebook pubblicando la foto dei nuovi nominati. “Eccomi con la nuova squadra di ministri del Movimento 5 stelle. Pronti a dare il massimo per il Paese”. Nel testo, ha anche salutato chi invece è stato sostituito: “Un grazie di cuore ai ministri uscenti Danilo Toninelli, Giulia Grillo, Barbara Lezzi, Alberto Bonisoli ed Elisabetta Trenta. Grazie per lo straordinario lavoro che avete svolto in questi 14 mesi”. Poco dopo, a pubblicare un selfie con la squadra dei ministri Pd è stato Dario Franceschini, neoministro ai Beni culturali: “Squadra piena di voglia di fare”, ha scritto su Twitter.