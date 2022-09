Il governo italiano si impegna a raggiungere il numero massimo di traguardi del Pnrr

Palazzo Chigi chiede ai ministri uno “sforzo straordinario” per raggiungere, entro ottobre, 20 obiettivi del Pnrr, anticipando i tempi concordati con l'Europa. Ad oggi sono stati conseguiti 9 traguardi; nei prossimi due mesi l'intenzione è realizzarne oltre il 50% di quelli in scadenza a fine anno. 11 a settembre, anziché 3 come previsto, e 9 entro ottobre. “Continuiamo a lavorare sodo”, fonti di Palazzo Chigi riferiscono queste parole del presidente Draghi ai suoi ministri, che solo nei primi otto mesi dell'anno hanno smaltito 546 provvedimenti, e tra questi 106 decreti dei 153 previsti dalla legge di bilancio per il 2022. Chi lancia allarmi preoccupanti sulle forniture di gas è Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, secondo il quale “se la Russia sospendesse l'invio di gas avremmo un buco di 4 miliardi di metri cubi, vorrebbe dire spegnere un quinto dell'industria italiana”. Quando manca meno di un mese al voto, il Quirinale ha dovuto smentire la notizia di un colloquio riservato avvenuto tra il presidente Mattarella e il direttore di Repubblica Maurizio Molinari, nel quale sarebbero stati affrontati temi legati alla formazione del prossimo governo: “Notizia del tutto infondata che ha suscitato ilarità – ha risposto l'ufficio stampa all'Ansa – l'ultima volta che il presidente ha incontrato il direttore di Repubblica è stato oltre un anno fa”.