Il ministro della Salute: "Covid, fase endemica: niente più obblighi, ma appello alla responsabilità"

dalla corrispondente Francesca Biliotti

Il ministro della Salute italiano, Orazio Schillaci, ha parlato di influenza stagionale e di Covid, presentando il nuovo spot per incentivare la vaccinazione. Niente più obblighi, ma responsabilità dei cittadini. E' l'approccio sostenuto dal neo ministro della Salute, Orazio Schillaci, che parla di “fase endemica” del Covid, che in questo periodo va sovrapponendosi anche ad una influenza che quest'anno pare particolarmente virulenta, così l'ha definita. Per questo lo spot che andrà in onda su Rai e reti Mediaset mira a incentivare la vaccinazione, per entrambe le malattie infettive, soprattutto delle categorie fragili. Schillaci Il ministro vorrebbe anche rivedere l'isolamento degli asintomatici Covid, che dopo cinque giorni tornerebbero alle proprie attività senza tampone, usando la mascherina in caso di presenza di fragili. In tema di vaccinazioni, l'Emilia Romagna sottolinea che per quelle obbligatorie nei bambini fino a due anni la Regione si attesta con la copertura tra le più alte d'Italia, sopra la soglia del 95% raccomandata dall'Oms.

Nel video l'intervento di Orazio Schillaci, ministro della Salute