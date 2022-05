Il sindaco Rossi incassa l'appoggio del presidente provinciale: “Scuola luogo sacro per un paese”

Il sindaco di Monte Grimano Terme, Elia Rossi, incassa appoggio e solidarietà del presidente della provincia di Pesaro Urbino, Giuseppe Paolini, intervenuto sulle pagine del Resto del Carlino sulla chiusura della classe prima del comune. “A forza di togliere sassolini dall'entroterra, questo prima o poi franerà e non sarà piacevole per nessuno”, afferma Paolini secondo cui “la scuola per un paese è un luogo sacro”, aggiungendo che “pensare solo di far quadrare i numeri è riduttivo”. Il presidente della provincia si sofferma su due parole chiave: identità e dignità. Che non vanno cancellate dai piccoli comuni, già in lotta contro lo spopolamento e i pochi servizi.