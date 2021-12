In Emilia-Romagna balzo dei contagi. In Italia quattro nuove regioni in zona gialla da lunedì

Schizzano i contagi in Emilia-Romagna: sono 2507, 500 in più di ieri. 15 i morti. A Rimini oltre 300 casi, ieri erano 200. Proprio qui, per le feste, il prefetto ha stabilito le seguenti regole: accesso agli eventi anche all'aperto solo con mascherina, green pass e distanziamento, con controlli all'ingresso. Intanto in Italia, i nuovi casi sono 28.632, con un tasso di positività in salita al 4,3%, e altri 120 decessi. I pazienti in terapia intensiva sono 923, sei in più, mentre i guariti sono 14.457. Visti i ricoveri oltre la soglia, Liguria, Marche, Veneto e Trento andranno in zona gialla da lunedì. Mentre il coordinatore del Cts, Franco Locatelli, non esclude l'ipotesi di richiedere il tampone per accedere agli eventi anche ai vaccinati.







Arriva il monito anche di Giovanni Rezza, direttore generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute: “Evitate assembramenti sotto le feste e fate la terza dose”. L'Rt, in leggero calo, arriva a 1,13. Mentre l'incidenza settimanale di casi su 100mila abitanti è in netto aumento: si passa dai 176 della settimana scorsa agli attuali 241. Intanto in Gran Bretagna, dove dilaga la variante Omicron, si registra un nuovo picco di contagi, con oltre 93mila casi in 24 ore. Uno studio dell'Imperial College di Londra evidenzia come con la nuova variante il rischio di reinfezione sia oltre 5 volte maggiore rispetto alla Delta. Sul fronte vaccini in Italia, Figliuolo rassicura: “Sono in arrivo 5 milioni di dosi e ne arriveranno altre con continuità da gennaio in avanti, per consentire di vaccinare anche i bambini senza problemi”.