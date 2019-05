Incendio a Bellaria: anziana salvata dai Carabinieri

Un incendio è scoppiato questa mattina alle ore 7 a Bellaria Igea Marina. Dopo una segnalazione i Carabinieri sono intervenuti al secondo piano di una villetta in via Bixio, in cui era stato segnalato del fumo che fuoriusciva dalla parte alta di una villetta.

L'intervento dei militari è stato fondamentale per salvare l'occupante dell'appartamento: una signora anziana con problemi motori. L'azione di salvataggio è avvenuta prima che le fiamme arrivassero al piano terra, in cui si trovava la donna.Grazie all'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco i danni alla struttura hanno riguardato solo il secondo piano dello stabile, distruggendo comunque quasi tutti gli arredi.

Illesa l'anziana signora. Sono in corso accertamenti per risalire alle cause dell'incendio.