Incendio a Faenza: rogo spento, c'è attesa per gli esiti delle analisi specifiche sulla qualità dell'aria

Un'altra notte di duro lavoro per i Vigili del Fuoco dopo il maxi-incendio scoppiato alla Lotras System di Faenza nella notte tra giovedì e venerdì scorsi. Il rogo adesso è "sostanzialmente spento", tuttavia – fa sapere il sindaco Giovanni Malpezzi - “nonostante non ci siano più le fiamme, le braci sono incandescenti e quando vengono smosse dalle ruspe, si solleva nuovamente del fumo”. I Vigili del Fuoco nelle scorse ore sono entrati nel magazzino distrutto, in condizioni molto difficili, a causa non solo del fumo ma per le elevate temperature. “Sarà un lavoro ancora lungo, - preannuncia infine il sindaco - ma la fase critica è in via di superamento”. Attesi per oggi dall'Arpae di Ravenna gli esiti delle analisi più puntuali sulla qualità dell'aria e sugli effetti per la salute delle emissioni.