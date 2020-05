Incendio vegetazione a Morciano: VVF al lavoro per mettere in sicurezza centro abitato

I Vigili del Fuoco di Rimini sono intervenuti per spegnere un incendio a Morciano. In fumo una porzione di vegetazione nei pressi della sponda del fiume, vicino al centro abitato. Prima che le fiamme si propagassero verso le case, sono stati predisposti due Autopompaserbatoio, due fuoristrada con modulo boschivo, un'autobotte per un totale di 12 uomini impiegati a terra e in aggiunta l'elicottero Drago del nucleo di Bologna. Utilizzando il cestone per il prelievo acqua (circa 600 litri), in pochi lanci si sono potute spegnere le zone più impervie e le chiome degli alberi coinvolti, non raggiungibili da terra. Presenti sul posto anche i Carabinieri forestali.