Incidente a Lugo, morto un motociclista di 58 anni

Nuovo incidente mortale nel ravennate. Ieri sera a Lugo, in via Bastia, una moto di grossa cilindrata si è schiantata contro una Fiat Punto con a bordo due persone. Come racconta ravennatoday, lo scontro è stato terribile, tanto che la moto è stata catapultata a decine di metri di distanza dal luogo dell'impatto. Per il centauro, un uomo di 58 anni, non c'è stato nulla da fare. Inutili i tentativi di rianimazione dei sanitari accorsi. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per estrarre le due persone dalle lamiere dell'auto, entrambe trasportate in codice di massima gravità al Bufalini di Cesena.