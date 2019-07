Incidente a Ospedaletto di Coriano: un uomo viene travolto da un'auto all'uscita dalla farmacia, grave

Un grave incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 10 in via Montescudo a Ospedaletto di Coriano, un uomo si trova in pericolo di vita. Era appena uscito dalla farmacia quando è stato investito da un'auto, una Renault. Sembra che il pedone stesse raggiungendo di corsa la sua macchina, una Fiat Punto parcheggiata poco più avanti. L'autista però non è riuscito a evitarlo e l'ha travolto. L'uomo ha riportato varie fratture ed è stato subito trasferito con l'elisoccorso all'Ospedale Bufalini di Cesena grazie all'intervento delle forze dell'ordine, dell'ambulanza e dell'auto medica.