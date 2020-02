Incidente domestico a Sant'Aquilina: una donna riporta gravi ustioni

Incidente domestico questa mattina intorno alle 11, in una abitazione di Sant'Aquilina, in Via Montechiaro. Una donna stava accendendo il camino quando - per cause in corso di accertamento - è rimasta gravemente ustionata agli arti, probabilmente per via di un ritorno di fiamma.

Subito soccorsa dal 118, è stata intubata e sedata sul posto, ed una volta stabilizzata è stata trasportata in elicottero all'ospedale Bufalini di Cesena. Ora si trova ricoverata nel reparto Grandi Ustionati. Tempestivo l'intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto anche la Polizia di Stato.