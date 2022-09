Incidente mortale sulla Via Emilia: 18enne perde la vita

Un altro giovanissimo è morto dopo un incidente nelle strade del Riminese. Ieri pomeriggio ha perso la vita Fabio Marceddu, 18enne di origini sarde, ma residente a San Mauro Pascoli. Il giovane, secondo le ricostruzioni della stampa locale, stava viaggiando sulla Via Emilia in direzione Rimini-Santarcangelo, all'altezza di Via Carpinello, in sella alla sua Zontes 125. Ad un semaforo rosso, trovatosi di fronte ad una fila di veicoli, ha iniziato un sorpasso a sinistra. Per motivi da accertare però, ha leggermente sbandato verso destra quando ha affiancato un Audi Station Vagon. Con il manubrio ha colpito il vetro sul lato del conducente, fracassandolo, e ha rotto il suo specchietto retrovisore. Senza controllo, la sua moto è finita a terra, mentre lui è precipitato verso la corsia opposta, dove è stato investito da un autotreno. Inutile il tentativo dell'autista di frenare. Fabio è stato trasportato all'Ospedale Bufalini e ricoverato in terapia intensiva, ma non c'è stato nulla da fare per salvarlo e si è spento ieri sera poco prima delle 20.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi e i Vigili del Fuoco. La Via Emilia è stata bloccata a lungo per garantire i soccorsi.