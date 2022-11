Incidente sul lavoro a Forlì, operaio grave dopo una caduta

Incidente sul lavoro a Forlì. Un operaio 40enne è ricoverato in gravi condizioni, con prognosi riservata, al trauma center dell'ospedale Bufalini di Cesena a seguito dei traumi subiti al capo in una caduta da una impalcatura. L'operaio era impegnato a tinteggiare quando è improvvisamente caduto, per cause da chiarire, da una altezza di circa quattro metri. Soccorso dal personale del 118 l'uomo è stato trasportato col codice di massima gravità al centro medico specializzato cesenate.

L'incidente è accaduto in mattinata in uno stabile di proprietà comunale sottoposto a lavori in appalto. A darne notizia la stessa amministrazione comunale che esprime "massima vicinanza al lavoratore e profondo rammarico per il grave episodio". Sull'accaduto indagano i carabinieri e la medicina del lavoro.