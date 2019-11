Incidenti stradali: a Rimini 34 omissioni di soccorso nel 2019

Sono state 34, dall'inizio dell'anno, le omissioni di soccorso avvenute dopo un incidente stradale a Rimini. Il numero di 'pirati della strada' registrato dalla Polizia Locale appare in crescita rispetto allo scorso anno e in controtendenza rispetto al numero complessivo degli incidenti stradali rilevati nel territorio del Comune di Rimini che nel 2018 sono stati in diminuzione.

Quello tenuto da chi, dopo un sinistro, si dà alla fuga, osserva l'assessore comunale riminese alle Politiche della Sicurezza Jamil Sadegholvaad è "un comportamento immorale nei confronti di chi lo subisce e controproducente per chi se ne macchia considerato che nella stragrande maggioranza dei casi gli operatori della Polizia Locale riescono a risalire all'autore del sinistro, grazie ai rilievi, alle testimonianze raccolte e anche grazie all'apporto fornito dal sistema di videosorveglianza cittadino pubblico e privato. Ecco perché - conclude Sadegholvaad - continueremo con questa attività, per cercare di reprimere questi comportamenti inaccettabili per una comunità".