Incontro Di Maio - Zingaretti per faccia a faccia su ipotesi di governo M5S-PD

Alle 18 a Palazzo Chigi c'è stato un incontro tra Di Maio e Zingaretti, che è durato appena 25 minuti. Nessuna dichiarazione ufficiale ma non meglio precisate fonti Pd, citate dall'Ansa, hanno fatto sapere che alle 21 ci sarà un nuovo incontro a cui parteciperanno Nicola Zingaretti con il vicesegretario Andrea Orlando per il Pd e il Premier Giuseppe Conte con Luigi Di Maio per il Movimento 5 Stelle. Nell'incontro delle 18 non sarebbe stato sciolto il nodo della premiership. Il Movimento 5 Stelle è fermo su Conte, mentre il Pd chiede discontinuità. Fonti del M5S hanno riferito che Zingaretti, dopo aver ascoltato Di Maio, si sarebbe recato al Nazareno per un ulteriore confronto con i suoi. Ma, secondo le stesse fonti, il veto su Giuseppe Conte premier starebbe per cadere. Da domani pomeriggio il secondo giro di consultazioni al Quirinale che si chiuderà mercoledì sera. Dalla Lega nuovi segnali di riapertura ai 5Stelle, mentre la leader di Fratelli d'Italia Meloni pensa alla piazza in caso di governo 5Stelle-Dem.