Indice criminalità: Rimini seconda dopo Milano. Preoccupanti i dati di furti e rapine

Non migliora la posizione della città di Rimini che, nella classifica annuale de Il Sole 24 Ore relativa all'indice di criminalità, si mantiene stabile al secondo posto, dietro a Milano (con 6.991,3 denunce ogni 100 mila abitanti) ma prima di Roma (5.485,4 denunce ogni 100 mila abitanti). Un posizionamento in classifica stabile rispetto allo scorso anno, dopo il terzo posto del 2020, ma che vede quest'anno una diminuzione dell'8% delle denunce: 6,246,40 ogni centomila abitanti. A incidere sul trend peserebbero anche le presenze temporanee o turistiche, che tuttavia non rientrerebbero tra i residenti usati come parametro. Proprio su questi dati si è soffermato il sindaco Sadegholvaad che ha anche ricordato l’inadeguatezza dal punto di vista numerico della dotazione organica delle forze dell’ordine, con le amministrazioni locali costrette a trovare i modi di sopperire con mezzi e risorse a disposizione. Scendendo nel dettaglio dei dati riminesi, fra gli indicatori più preoccupanti, il 9°posto per denunce di violenze sessuali, il 3° per lesioni dolose, il 2° per furti, il 3° per rapine e il 5° per estorsione. I dati si riferiscono al totale dei delitti denunciati nel 2022 e al trend rilevato nel primo semestre del 2023 sullo stesso periodo del 2022.

I dati in generale

Tornano a crescere in Italia furti e rapine mentre rallenta il cybercrimine. Si interrompe - quindi - il progressivo calo della criminalità predatoria in corso dal 2013 e crollato in seguito alla pandemia. Gli illeciti sul web - aumentati negli ultimi anni - tornano quindi in strada, superando addirittura i livelli pre pandemici: critici soprattutto i contesti urbani densamente popolati.

Trend in aumento

Fra i crimini, preoccupano l'aumento di incendi, di reati commessi da minori – singolarmente o in gruppo – ma anche la crescita nel decennio 2012 - 2022 del +105% dei maltrattamenti in famiglia, del 48% di stalking e del 40% di violenze sessuali.