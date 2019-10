Investita sul ciglio della strada mentre passeggia con il figlio: muore mamma di 37 anni

Tragedia a Santarcangelo nel pomeriggio. Una 37enne è stata falciata sul ciglio della strada, in via Sogliano, mentre passeggiava con il figlio di 6 anni. La donna, di nazionalità rumena, non ha avuto scampo: violentissimo l'impatto con il fuoristrada, guidato da un 80enne, tanto da essere sbalzata per diversi metri sull'asfalto. Vani i tentativi dei sanitari del 118 di rianimarla. Il bimbo è invece rimasto miracolosamente illeso. Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia Municipale.