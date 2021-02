Istat rivede il paniere dei consumi: entrano mascherine e gel

Mascherine e igienizzante (@Pixabay)

La pandemia entra negli stili di vita e nelle abitudini di spesa. Nuovi consumi, nuovi prodotti che entrano nel paniere Istat – utilizzato per stimare il tasso di inflazione: spicca l'ingresso di gel disinfettante per le mani e delle mascherine, sia le chirurgiche sia le FFP2, prodotti pressoché sconosciuti solo un anno fa, e ora divenuti indispensabili. In parallelo, figurano i prodotti legati ad una mobilità sostenibile, quali le ricariche elettriche per auto e monopattini, il casco per veicoli a due ruote, la borraccia “eco”.





Effetto lockdown: a comporre il paniere arrivano gli integratori alimentari e la macchina impastatrice, ma anche le scarpe da ginnastica e da trekking, il cui consumo - spiega l'Istat - è stato molto più sostenuto a causa dei vincoli introdotti nello svolgimento delle attività sportive in ambienti chiusi (palestre in primis); calzature da casa uomo e donna, anch'essi già presenti nelle scelte di acquisto delle famiglie, ma il cui consumo è stato 'fortemente rilanciato dal maggior tempo passato nella propria abitazione a seguito delle restrizioni introdotte alla mobilità personale per contrastare la pandemia'. Plauso dal Codacons: “L'Istat ha accolto la nostra richiesta e ha incrementato il peso per le voci alimentari, abitazione e sanità – spiega il Presidente Carlo Rienzi - comparti che, a causa della pandemia, incidono in modo sempre più significativo sui bilanci delle famiglie”.