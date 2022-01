Italia: contagi in calo e arriva la pillola antivirale di Pfizer

La curva del contagio in Italia e anche a San Marino si sta stabilizzando. Gli ultimi dati pubblicati dall'ISS sul Titano parlano di una diminuzione degli attualmente positivi di 41 unità, attestandosi a quota 1.805, seppur a fronte di un nuovo ricovero in Terapia intensiva, portando il totale a tre.

In Italia sono 137.147 i nuovi contagi (tamponi 999.490), le vittime 377. Il tasso di positività è al 13,7%, stabile rispetto a ieri, sono invece 1.588 le terapie intensive, 42 in meno nel saldo tra entrate e uscite; 118 gli ingressi giornalieri. Un report dell'Istituto Superiore di Sanità evidenzia che il tasso di ricoveri in rianimazione per i non vaccinati è 18 volte più alto dei vaccinati con ciclo completo e 27 volte più alto dei vaccinati booster.

Esattamente due anni fa, il 29 gennaio 2020 il Covid si presentò ufficialmente in Italia attraverso la coppia di turisti cinesi che venne ricoverata allo Spallanzani. Da lì a poco il paziente zero di Codogno e i primi casi in Veneto. Oggi è imminente l'arrivo della pillola antivirale di Pfizer che dovrebbe ridurre il rischio di ospedalizzazione e morte dell'88%. In Emilia-Romagna 15.023 nuovi casi ma quasi 16mila nuovi guariti. Purtroppo si registrano anche 39 decessi dei quali 5 nella provincia di Rimini.