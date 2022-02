Italia: contagi in calo e si va verso la fine dello stato di emergenza

Nessuna proroga dello stato di emergenza dopo il 31 marzo e scioglimento del Cts. Sono le previsioni di Sergio Abrignani, immunologo e componente del Comitato tecnico scientifico che consiglia il governo sull'emergenza covid. In un'intervista a Rai Radio 1 spiega che non crede verrà prorogato lo stato di emergenza oltre il 31 marzo e quindi si scioglierà anche il Comitato Tecnico Scientifico.

“Non penso – aggiunge - che dovremmo più vivere la situazione emergenziale che abbiamo passato, almeno se rimane la variante Omicron. E non credo possa arrivare a breve una variante più diffusa, è difficile e improbabile immaginarla”.

Sono 59.749 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore a fronte di 555.080 tamponi. Stabile il tasso di positività al 10,7% sono invece 1.073 i pazienti in terapia intensiva, 46 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. In Emilia Romagna quasi 4.000 contagi ma anche 3.500 casi attivi in meno visto le circa 7.500 guarigioni.

“Dai dati della settimana presa a riferimento - commenta Mattia Altini, direttore sanitario di Ausl Romagna – emerge una costante e più consistente diminuzione dei nuovi casi in tutte le fasce di età e su tutto il territorio romagnolo. Ci stiamo dunque avviando verso una situazione decisamente favorevole ma non possiamo ancora abbassare la guardia – spiega - poiché non siamo ancora fuori dalla pandemia”.