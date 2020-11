Italia: proteste infermieri per le morti dei colleghi, sono 50 dall'inizio della pandemia

Gli infermieri scendono in piazza contro i decessi da covid dei colleghi. È salito a 50 il bilancio dei morti da febbraio ad oggi. Il primo dei tanti flash mob simbolici organizzati si è tenuto questa mattina a Rimini.

Il bilancio è tracciato da Antonio De Palma, presidente nazionale del "Nursing Up”. “Non possiamo non chiederci cosa si sarebbe potuto fare – dice - per evitare un numero così alto di decessi. Cosa è cambiato nella seconda ondata? Gli infermieri si sono aggiornati, però per conto loro perché di corsi di formazione in estate neanche l’ombra”.





“La disorganizzazione, le croniche carenze di personale, gli screening costanti sul personale sanitario che sono solo eccezioni quando invece dovrebbero essere la regola- aggiunge - stanno aprendo un nuovo scenario drammatico».