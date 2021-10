Scrutini in corso alle Amministrative in Italia. Si sta lentamente delineando il quadro, specie nei Comuni più piccoli che, in molti casi, hanno già un sindaco eletto. Si vota in grandi città come Roma, Milano, dove si conferma Giuseppe Sala, Bologna e Torino, oltre che per la Regione Calabria. Nei territori confinanti con San Marino, riflettori puntati soprattutto su Rimini dove la fine dello scrutinio certifica ciò che sembrava deciso già dalle prime proiezioni: Jamil Sadegholvaad è il nuovo sindaco di Rimini. Il candidato per il centrosinistra, già assessore della Giunta uscente, ha infatti superato con il 51,4% il principale rivale al primo turno: Enzo Ceccarelli, del centrodestra, si ferma al 32,8%. Non ci sarà dunque alcun ballottaggio. Terzo posto per l’ex vicesindaca di Rimini Gloria Lisi ma la sorpresa arriva dal Movimento 3V, la lista che sulle vaccinazioni chiede “verità e libertà”, che si piazza al quarto posto. Infine Mario Erbetta, quinto, e Sergio Valentino, sesto. In serata festa in piazza Cavour.









Sempre in Provincia di Rimini, hanno già un nuovo sindaco Sassofeltrio, con Fabio Medici che ha vinto su Bruno Ciucci. A Pennabilli diventa primo cittadino Mauro Giannini che supera Cristina Ferri. A Novefeltria vince Stefano Zanchini. E a Montescudo-Montecolombo Gian Marco Casadei. A Cattolica, Franca Foronchi si attesta al 48,93, e andrà al ballottaggio con il sindaco uscente Mariano Gennari, fermo al 27%. Sul fronte Marche, Mercatino Conca conferma Omar Lavanna, candidato unico. Tornando, invece, alle grandi città italiane: a Roma è in testa Enrico Michetti (centrodestra) e Virginia Raggi al quarto posto. A Bologna Matteo Lepore, centrosinistra, supera l'61% e si appresta a diventare primo cittadino.