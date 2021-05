L'annuncio del generale Figliuolo: "Da lunedì via alle prenotazioni per gli over 50"

L'Europa è pronta a discutere la svolta americana di eliminare le protezioni dei brevetti di vaccini anti-Covid: se ne parlerà nel fine settimana. Sul tema interviene anche il presidente del Consiglio Mario Draghi che dichiara: “I vaccini sono un bene comune globale. E' prioritario aumentare la loro produzione, garantendone la sicurezza, e abbattere gli ostacoli che limitano le campagne vaccinali”. Anche per il ministro della Salute Speranza “La svolta di Biden è un importante passo avanti, anche l'Unione deve fare la sua parte”. Dalla Russia Putin sostiene l'idea di eliminare la protezione dei brevetti. Se ne parlerà nel vertice del fine settimana. Il commissario per l'emergenza, generale Figliuolo, annuncia che da lunedì partiranno le prenotazioni in tutta Italia per le vaccinazioni degli over 50, dunque per tutti coloro che sono nati fino al 1971. Si tratterà di una apertura “graduale”, ha specificato, resa possibile dal buon andamento delle somministrazioni su scala nazionale delle categorie prioritarie, ultra 80enni e fragili.









E' di oltre 11mila (11.807) l'incremento sui casi totali (324.640 tamponi). In calo gli indicatori ospedalieri (2.308 terapie intensive, -60), in particolare scendono sotto 17mila i ricoverati ordinari (16.867, -653); 258 i decessi da ieri (122.263 totali). In Emilia Romagna, nel primo giorno di prenotazioni per i 60-64enni, nati cioè dal 1957 al 1961, in mattinata erano già 50mila gli appuntamenti fissati: in poche ore un quinto del target totale. Sono 824 i nuovi positivi, l'incidenza è in lieve aumento al 2,7% rispetto ai tamponi eseguiti (30.249). Scendono però sotto i 1.500 i ricoverati nei reparti Covid (1.466, -77), e calano anche le terapie intensive (204, -9). 19 le vittime, 1 nel Riminese (un uomo di 76 anni), dove si contano 75 casi in più (32 sintomatici). In Francia il presidente Macron ha annunciato che dal 12 maggio ci si potrà vaccinare “senza limiti d'età”, prendendo appuntamento per il giorno dopo con le dosi inutilizzate anti-coronavirus. Per Macron infatti è importante che “anche solo una dose non venga sprecata”.