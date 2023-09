L'appello del Comune di Roma al governo: "Mancano dipendenti, servizi in sofferenza"

dalla corrispondente Francesca Biliotti

Una città in trasformazione, dove i cantieri pullulano, causando disagi ad un traffico già di per sé problematico, per usare un eufemismo. Le ristrutturazioni non risparmiano nemmeno il Campidoglio stesso, il Palazzo Senatorio, e perfino la storica lupa, oggetto di restyling. I grandi progetti non mancano, il Giubileo è alle porte, nel 2025, e ci sono anche i progetti del Pnrr da soddisfare. Emblema della trasformazione è anche piazza Venezia, già transennata con gli operai al lavoro per l'arrivo di una nuova fermata della metro C, che dal Colosseo condurrà davanti all'Altare della Patria. Eppure Roma Capitale sta facendo i conti, nel vero senso della parola, coi dipendenti comunali che scarseggiano: da 29mila sono passati a 22mila. Migliorie non mancano, ma serve un aiuto maggiore, quello del governo.

Nel video l'intervista a Andrea Catarci, assessore al Personale Comune di Roma