L'assessore alla Sanità Donini: "Curva dei contagi rallenta, se continuiamo così torniamo in zona gialla"

Per la quarta settimana di seguito anche la curva dei contagi in Emilia Romagna ha iniziato a calare, l'assessore Donini si sbilancia: “Se continuiamo così, torniamo in zona gialla”. E' l'auspicio dell'assessore alla Sanità Raffaele Donini, che nel monitoraggio settimanale sottolinea anche l'alto numero dei guariti odierno, ben 558, “tra i quali – ha aggiunto – c'è anche il nostro presidente di Regione, Bonaccini”. Negativo infatti il tampone, anche se continuerà a curare la polmonite da casa.





Tre regole, ha continuato l'assessore, da non dimenticare mai: più ci si assembra, più il virus circola; ci si contagia prevalentemente quando non si ha la mascherina, che certo non riduce il rischio a zero ma lo limita notevolmente; il 5% dei contagiati finisce in ospedale. Dall'inizio dell'epidemia i casi in Emilia-Romagna hanno superato quota 100mila (100.344); 2.533 i nuovi positivi, 1.036 gli asintomatici. 47 i decessi, ben 12 a Rimini (6 donne di 77, 84, 93, due di 94 anni, 99 anni e 6 uomini di 58, 79, 84, 85 anni e due di 89 anni), dove sono 109 i casi in più, 46 sintomatici. Stabili le terapie intensive, 244: i reparti Covid sono al 46% della loro potenzialità, continua l'assessore, al 30% per la terapia intensiva: “Come sistema stiamo reggendo l'urto”, assicura Donini. L'Emilia Romagna annuncia infine che le prime dosi del vaccino anti-Covid sono in arrivo nei prossimi mesi, in via prioritaria destinate a personale sanitario e ai presidi residenziali per anziani. Nelle Marche sono 512 le positività al coronavirus, 113 i casi in più a Pesaro Urbino.

Nel video l'intervento dell'assessore alla Sanità dell'Emilia Romagna Raffaele Donini